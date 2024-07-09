Бійці 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти вийшли з 70-денного оточення

Бійці 225 окремого штурмового батальйону та 223 батальйону морської піхоти вийшли з 70 денного оточення на напрямку Часового Яру.

Джерело: 225-ий ОШБ у Facebook

Дослівно: "Понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до хлопців, що опинились в оточенні. Поки ми намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання – дрони, якими ми доставляли боєкомплект, їжу і воду.



Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і при першій можливості були виведені на ротацію. Позиція наша, шлях розблоковано".



Деталі: У батальйоні повідомили, що військовослужбовці перебувають на відновленні у лікарні.

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За даними УП, наразі 225-й батальйон залишається єдиним підрозділом, який росіянам з весни 2024-го не вдається вибити з-за каналу "Сіверський Донець-Донбас".

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