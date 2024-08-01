Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих БпЛА з півдня

повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images
Пізно ввечері Повітряні сили повідомили про загрозу російських ударних безпілотників і балістики з півдня.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Спочатку йшлося про загрозу ударних БпЛА для Херсонської області.
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Пізніше ПС повідомили про рух дронів на Херсонщині в напрямку Миколаївщини.
О 00:03 1 серпня Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Дослівно Повітряні сили о 00:15: "Київська, Чернігівська області – загроза застосування балістичного озброєння!"
00:38: "Відбій загрози застосування балістичного озброєння".
1:09: "БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний".
1:57: "БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний.
БпЛА західніше Дніпра, курс північний".
2:02: "БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину".
2:28: "Рух ударних БпЛА:
БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс північний.
БпЛА в Кіровоградській області, курсом в Черкаську область".
3:28: "БпЛА в Київській області, курсом на Бровари/Київ".
3:44: "Київська область – загроза ударних БпЛА".
Оновлено: О 4:04 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.