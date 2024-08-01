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Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих БпЛА з півдня

Ольга Глущенко Четвер, 1 серпня 2024, 00:10
Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожих БпЛА з півдня
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Пізно ввечері Повітряні сили повідомили про загрозу російських ударних безпілотників і балістики з півдня.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Спочатку йшлося про загрозу ударних БпЛА для Херсонської області.

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Пізніше ПС повідомили про рух дронів на Херсонщині в напрямку Миколаївщини.

О 00:03 1 серпня Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Дослівно Повітряні сили о 00:15: "Київська, Чернігівська області – загроза застосування балістичного озброєння!"

ВІДЕО ДНЯ

00:38: "Відбій загрози застосування балістичного озброєння".

1:09: "БпЛА в східній частині Миколаївщини, курс північно-західний".

1:57: "БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс західний.

БпЛА західніше Дніпра, курс північний".

2:02: "БпЛА на Сумщині, курсом на Чернігівщину".

2:28: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.

БпЛА на межі Дніпропетровської та Полтавської областей, курс північний.

БпЛА в Кіровоградській області, курсом в Черкаську область".

3:28: "БпЛА в Київській області, курсом на Бровари/Київ".

3:44: "Київська область – загроза ударних БпЛА".

Оновлено: О 4:04 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривогабезпілотники
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