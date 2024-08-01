Трамп про расову приналежність Гарріс: "Тепер хоче, щоб її знали як чорношкіру"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що віцепрезидентка Камала Гарріс нібито ввела виборців в оману щодо своєї расової приналежності, назвавши себе чорношкірою.

Джерело: Трамп під час виступу перед Національною асоціацією чорношкірих журналістів (NABJ) у Чикаго, цитують AP, Укрінформ

Деталі: Трамп стверджував, що Гарріс, перша темношкіра жінка та американка азійського походження, яка обійняла посаду віцепрезидента, в минулому лише просувала своє індійське походження.

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Пряма мова Трампа: "Я не знав, що вона чорношкіра, поки кілька років тому вона випадково не стала чорношкірою і тепер хоче, щоб її знали як чорношкіру. Тож я не знаю, чи вона індіанка, чи вона чорношкіра".

У публікації зазначають, що Гарріс – донька батька-ямайця та матері-індійки, які є іммігрантами до США.

Будучи студенткою, Гарріс навчалася в Університеті Говарда, одному з найвідоміших історично чорношкірих коледжів та університетів країни, де вона також вступила до чорношкірого жіночого товариства Alpha Kappa Alpha. Будучи сенаторкою США, Гарріс була членом чорношкірого кокусу Конгресу, підтримуючи законопроєкти своїх колег щодо посилення виборчих прав та реформування поліції.

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Під час заходу Трамп відразу вступив у полеміку з ведучими – журналістками Fox News, ABC та Semafor.

Зокрема, звинуватив Рейчел Скотт з ABC News у тому, що вона "дуже грубо представила його", поставивши жорстке перше запитання про його минулу критику чорношкірих людей і чорношкірих журналістів, його нападки на чорношкірих прокурорів, які вели справи проти нього.

Пряма мова Трампа: "Я думаю, що це ганебно. Я приїхав сюди в доброму гуморі. Я люблю чорношкіре населення цієї країни. Я так багато зробив для чорношкірого населення цієї країни".

Деталі: Говорячи про необхідність боротьби з імміграцією, він заявив, що нелегали займають у США ті робочі місця, на яких могли б працювати чорношкірі.

Пряма мова Трампа: "Мільйони, мільйони людей приїжджають до нашої країни й займають робочі місця чорношкірих, іспаномовних і, відверто кажучи, місця у профспілках. Вони забирають вашу роботу".

Деталі: На переконання Трмпа, він "був найкращим президентом для чорношкірого населення з часів Авраама Лінкольна".

Коментуючи свій вік, він зауважив: "Я знаю багатьох людей у віці 80–90 років, які перебувають у чудовій формі".

За словами Трампа, він готовий пройти когнітивний тест, тоді як Гарріс може його провалити.

Щодо зустрічі Гарріс із журналістами NABJ – планується, що вона відбудеться віртуально у вересні.