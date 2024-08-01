У столиці та області оголошували повітряну тривогу, на Київщині працювала ППО

Вночі 1 серпня у столиці та низці областей України оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, КОВА

Дослівно Повітряні сили: "БпЛА в Київській області, курсом на Бровари/Київ".

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Деталі: Крім того, російські дрони були зафіксовані у Чернігівській (західним курсом), Кіровоградській (курсом на Черкащину) областях, на межі Дніпропетровської та Полтавської областей (північним курсом).

О 3:34 у КОВА повідомили про роботу ППО на Київщині.

Оновлено: О 3:30 оголосили відбій тривоги у Києві, Київській та інших областях.

ВІДЕО ДНЯ

О 3:42 У Києві та області знову оголосили повітряну тривогу.

Дослівно ПС о 3:44: "Київська область - загроза ударних БпЛА".

О 4:04 Повітряні сили оголосили Ввідбій загрози ударних БпЛА у Київській області.