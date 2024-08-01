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Росіяни понад 400 разів били по Запорізькій області: поранили людину, пошкодили інфраструктуру

Ірина БалачукЧетвер, 1 серпня 2024, 07:22
Росіяни понад 400 разів били по Запорізькій області: поранили людину, пошкодили інфраструктуру
Фото з Telegram Івана Федорова

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 408 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області, у результаті чого одна людина дістала поранення, пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Війська РФ здійснили 2 авіаційні удари по Лобковому. 225 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 5 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Малинівку та Роботине".

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Деталі: З артилерії загарбники били по території Біленького, Гуляйполя, Залізничного, Преображенки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного – загалом завдали 176 ударів.

"Одну людину поранено внаслідок російських атак по Запорізькому району. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", – підсумував Федоров.

Теми: Запорізька областьвійна
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