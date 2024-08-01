Над Дніпропетровщиною збили "Шахед", Нікополь окупанти накрили "Градами"
Уночі росіяни атакували "Шахедом" Дніпропетровську область, ворожий дрон вдалося знищити, по Нікопольщині загарбники гатили з "Градів" і важкої артилерії – пошкодили інфраструктуру, житло, три підприємства та ЛЕП.
Джерело: голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Вночі оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю ворожий "Шахед". Близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав".
Деталі: У вечорі, вночі і зранку загарбники атакували Нікопольщину – били з РСЗВ "Град", важкої артилерії, застосовували дрони-камікадзе.
"Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, лінія електропередач. Виникло дві пожежі, горіла суха трава", – повідомив Лисак.
За його словами, вогонь уже загасили, минулося без загиблих та постраждалих.