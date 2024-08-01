Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Над Дніпропетровщиною збили "Шахед", Нікополь окупанти накрили "Градами"

Ірина БалачукЧетвер, 1 серпня 2024, 07:45
Над Дніпропетровщиною збили Шахед, Нікополь окупанти накрили Градами
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Уночі росіяни атакували "Шахедом" Дніпропетровську область, ворожий дрон вдалося знищити, по Нікопольщині загарбники гатили з "Градів" і важкої артилерії – пошкодили інфраструктуру, житло, три підприємства та ЛЕП.

Джерело: голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю ворожий "Шахед".  Близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав".

Реклама:

Деталі: У вечорі, вночі і зранку загарбники атакували Нікопольщину – били з РСЗВ "Град", важкої артилерії, застосовували дрони-камікадзе. 

 
Фото з Telegram сергія Лисака

"Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, лінія електропередач. Виникло дві пожежі, горіла суха трава", – повідомив Лисак.

 
Фото з Telegram сергія Лисака

За його словами, вогонь уже загасили, минулося без загиблих та постраждалих.

Теми: Дніпропетровська областьШахедвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Дніпропетровська область
Поліція: На Дніпропетровщині пара неповнолітніх спалила автівку військового
В небі над Дніпропетровщиною ППО знищила 6 "Шахедів" – ОВА
Російський дрон пошкодив підстанцію у Дніпропетровській області
Останні новини
01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: