Над Дніпропетровщиною збили "Шахед", Нікополь окупанти накрили "Градами"

Уночі росіяни атакували "Шахедом" Дніпропетровську область, ворожий дрон вдалося знищити, по Нікопольщині загарбники гатили з "Градів" і важкої артилерії – пошкодили інфраструктуру, житло, три підприємства та ЛЕП.

Джерело: голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Вночі оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю ворожий "Шахед". Близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав".

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Деталі: У вечорі, вночі і зранку загарбники атакували Нікопольщину – били з РСЗВ "Град", важкої артилерії, застосовували дрони-камікадзе.

Фото з Telegram сергія Лисака

"Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені три підприємства, приватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується, лінія електропередач. Виникло дві пожежі, горіла суха трава", – повідомив Лисак.

Фото з Telegram сергія Лисака

За його словами, вогонь уже загасили, минулося без загиблих та постраждалих.