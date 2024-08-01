Інтенсивність російський атак зростає – за добу на фронті було 156 боєзіткнень

Російські загарбники атакували на 10 напрямках, найважчою досі ситуація залишається на Покровському та Торецькому – окупанти тиснули поблизу Північного, Нью-Йорка, Торецька, Залізного, Воздвиженки, Желанного, Сергіївки, Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Іванівки та інших населених пунктів.

Джерело: зведення Генштабу станом на ранок 1 серпня у Facebook

Дослівно Генштаб: "За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню".

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Деталі: На Харківському напрямку росіяни здійснили 7 атак за добу. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 14 разів неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки.

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На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 4 штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

На Торецькому напрямку відбулося 26 боєзіткнень неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 55 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де загарбники намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного.

На Придніпровському напрямку було 6 ворожих штурмів на лівобережжі Дніпра. Успіху вони не мали.

На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін.

У Генштабі наголосили, що українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам "відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення".

"Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 370 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 42 бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 115 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки ворога", – підсумували у Генштабі.