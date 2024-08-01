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Ворог вночі обстріляв Харківщину: є загиблі і постраждалі

Альона Мазуренко Четвер, 1 серпня 2024, 09:05
Ворог вночі обстріляв Харківщину: є загиблі і постраждалі
с. Горяне, фото ТГ Синєгубова

Російські військові  вночі обстріляли селу Новоосинове в Куп'янському районі Харківської області і місто Ізюм, у результаті атаки загинув чоловік, поранення отримла 58-річна жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Дослівно: "1 серпня 05:13 Куп'янський р-н, с. Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено гараж, автівка, два приватні будинки. Загинув чолові — дані встановлюються.

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1 серпня 00:15 Ізюмський р-н, Ізюмська ТГ, м. Ізюм. Внаслідок ракетного обстрілу "Іскандер-М" постраждала жінка 58 років".

Деталі: Крім того, ввечері 31 липня окупанти обстріляли Куп'янський район: "16:54 Великобурлуцька ТГ, с. Шевченкове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та господарча споруда. Постраждав 55-річний чоловік".

За словами Синєгубова, на Харківському напрямку ворог вісім разів атакував оборонні рубежі захисників неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі тривають два боєзіткнення.

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На Куп’янському напрямку противник провів сім наступальних дій біля Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового та Андріївки. Чотири атаки - зупинено, три - продовжуються.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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