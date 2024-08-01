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Фінляндія на кордоні з Росією встановить контейнери: там говоритимуть з прохачами притулку

Ірина Балачук, Христина БондарєваЧетвер, 1 серпня 2024, 10:13
Фінляндія на кордоні з Росією встановить контейнери: там говоритимуть з прохачами притулку
Фото yle.fi

У Фінляндії на пунктах пропуску на кордоні з Росією облаштовують спеціальну інфраструктуру для нових методів роботи з мігрантами – зокрема, уже доставили контейнери для проведення співбесід з прохачами притулку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle

Деталі: Таким чином прикордонна охорона Фінляндії готується прийняття закону про видворення.

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Якщо документ ухвалять, то на прикордонних пунктах пропуску знадобляться приміщення для проведення співбесід з тими, хто просить про притулок.

Пряма мова заступника глави Департаменту прикордонного і морського транспорту Марка Турунена: "У наш обов'язок входить організація необхідної інфраструктури".

Він також повідомив, що нині 2000 співробітників Прикордонної охорони проходять навчання щодо того, як діяти в рамках нового закону.

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Зокрема, прикордонники зможуть перешкоджати перетину кордону людям, які шукають притулку, або видворяти їх із країни. 

Особа, яка підлягає видворенню, отримує письмове рішення та інструкції, як подати апеляцію. Метою закону про видворення є запобігання керованій міграції.

Передісторія:

  • Раніше глава фінського уряду Петтері Орпо заявляв, що кордон Фінляндії з РФ можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено закон про видворення.
  • Уряд Фінляндії у квітні залишив кордон з Росією закритим на невизначений термін, щоб протидіяти гібридній міграційній кризі. 

Теми: ФінляндіяРосіякордон
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