Фінляндія на кордоні з Росією встановить контейнери: там говоритимуть з прохачами притулку

У Фінляндії на пунктах пропуску на кордоні з Росією облаштовують спеціальну інфраструктуру для нових методів роботи з мігрантами – зокрема, уже доставили контейнери для проведення співбесід з прохачами притулку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle

Деталі: Таким чином прикордонна охорона Фінляндії готується прийняття закону про видворення.

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Якщо документ ухвалять, то на прикордонних пунктах пропуску знадобляться приміщення для проведення співбесід з тими, хто просить про притулок.

Пряма мова заступника глави Департаменту прикордонного і морського транспорту Марка Турунена: "У наш обов'язок входить організація необхідної інфраструктури".

Він також повідомив, що нині 2000 співробітників Прикордонної охорони проходять навчання щодо того, як діяти в рамках нового закону.

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Зокрема, прикордонники зможуть перешкоджати перетину кордону людям, які шукають притулку, або видворяти їх із країни.

Особа, яка підлягає видворенню, отримує письмове рішення та інструкції, як подати апеляцію. Метою закону про видворення є запобігання керованій міграції.

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