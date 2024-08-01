В одній із земель Німеччни не допомагатимуть українським чоловікам з протермінованим паспортом

У федеральній землі Німеччини Гессен українським чоловікам мобілізаційного віку не видаватимуть проїзний документ для поїздок за кордон, який замінює закордонний паспорт у разі його відсутності.

Джерело: відповідь міністерства праці та соціальних справ Гессену, текст якої наводить DW

Деталі: Міністерство надало відповідь 31 липня на запит депутатської фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у ландтагу землі.

Реклама:

"Відомства у справах іноземців Гессену, як правило, не видаватимуть українським чоловікам мобілізаційного віку німецькі посвідчення, що замінюють документи для поїздок за кордон. Вони здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби", – зазначили в міністерстві.

За інформацією відомства, в Гессені проживає майже 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку від – 18 до 60 років.

Як пояснили у міністерстві праці та соціальних справ Гессену у відповідь на запит АдН, "вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії і, таким чином, заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України".

ВІДЕО ДНЯ

На інтернет-порталі з надання адміністративних послуг Гессену вказано, що німецькі проїзні документи, які замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише в особливих виняткових випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни.

Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально.

Міністр внутрішніх справ федеральної німецької землі Гессен Роман Посек вважає, що земельні уряди повинні допомогти Україні з поверненням чоловіків мобілізаційного віку, які виїхали.

Раніше на тлі рішення МЗС України обмежити надання консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку в уряді Німеччини заявляли, що це не вплине на їхній статус тимчасового захисту.