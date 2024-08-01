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Зеленський назвав "напівсанкцією" участь росіян і білорусів під нейтральним прапором в Олімпіаді

Анастасія ПроцЧетвер, 1 серпня 2024, 12:44
Зеленський назвав напівсанкцією участь росіян і білорусів під нейтральним прапором в Олімпіаді
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський вважає, що участь 15 російських атлетів та 18 білоруських спортсменів в Олімпійських іграх під нейтральним прапором це "напівсанкція" і якщо світ хоче побороти тиранію та авторитаризм, то повинний діяти "дуже конкретно". 

Джерело: інтерв’ю Зеленського французьким журналістам

Деталі: У відповідь на питання журналіста щодо рішення Міжнародного Олімпійського комітету про участь росіян та білорусів у Олімпійських іграх Зеленський заявив, що вважає це "напівсанкцією".

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Пряма мова: "Якщо ми хочемо побороти будь-яку тиранію, авторитаризм, то ми повинні діяти дуже конкретно. Якщо ми вводимо санкції, давайте їх вводити. А якщо це напівсанкції, краще не вводити. Краще не просто грати з популізмом.

Я вдячний всім, хто не допустив офіційної участі збірної, але це теж напівсанкція. Тому що під прапором нейтральності виступають російські та білоруські спортсмени. Так, їх набагато менше, але все одно всі ж не дурні, всі розумні люди в будь-якій державі світу бачать, що якщо під прапором нейтральності виступають спортсмени, то це спортсмени із Росії та Білорусі. Ось і все". 

Деталі: Також Зеленський нагадав, що Росія вбила 488 українських спортсменів, разом з тренерами та зруйнувала ракетними ударами 520 стадіонів і спортивних майданчиків в Україні.

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Пряма мова: "Я вважаю, що це не до кінця працює. І не до кінця спрацює. Тому що подивіться на цей нейтральний прапор. Що там? Ну нехай тоді там будуть плями крові. І тоді нехай вони виступають. Бо вони цього заслуговують".

Теми: ЗеленськийОлімпіадаРосіяБілорусь
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