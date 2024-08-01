У п'ятницю синоптики прогнозують нічну прохолоду і хмарний день 

В п'ятницю 2 серпня в Україні прогнозують мінливу хмарність лише на Прикарпатті та Закарпатті – дощі, температура повітря вночі 13-18 градусів тепла, удень – 25-30.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: У п'ятницю на Прикарпатті та Закарпатті прогнозують короткочасний дощ і грозу, на решті території - без опадів.

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Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18 градусів тепла, удень – 25-30; у південній частині вночі – 17-22, удень 28-33; у Карпатах вночі – 10-15, удень – 20-25.

У Києві 2 серпня без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с, температура вночі 14-16 градусів тепла, удень – 26-28.

У суботу у західних і північних областях, удень місцями й у центральних – дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер північний, північно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 градусів тепла, на півдні до 22, удень – 27-32, у західних і північних областях – 21-26.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 3 серпня буде хмарно з проясненнями. Вдень помірний, уночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17 градусів тепла, вдень – 23-25.