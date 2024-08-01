Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У ставку в Києві знайшли залишки російської крилатої ракети Х-101

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 серпня 2024, 13:21
У ставку в Києві знайшли залишки російської крилатої ракети Х-101
фото ДСНС

У столиці водолази-сапери вилучили зі ставка залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У Києві водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря — земля", які залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста.

Реклама:

Їх транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

Дослівно: "Шановні громадяни! Після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки. В жодному разі не торкайтеся їх! Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер "101" та дочекайтеся приїзду фахівців. Бережіть себе".

Теми: Київнадзвичайна подіяДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Київ
"Київ – заможний. Заможність розслабляє". Архітектор Антон Герасимович про вплив війни на місто і міста на мозок
У столиці та області оголошували повітряну тривогу, на Київщині працювала ППО
КМВА: Над Києвом і на підступах до столиці ППО знищила понад 40 ворожих БпЛА
Останні новини
01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: