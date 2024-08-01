У ставку в Києві знайшли залишки російської крилатої ракети Х-101

У столиці водолази-сапери вилучили зі ставка залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: У Києві водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України виявили та вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря — земля", які залишилися в одному зі ставків після попередніх ворожих обстрілів міста.

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Їх транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву.

Дослівно: "Шановні громадяни! Після російських атак ракетами чи дронами-камікадзе на землі та у водоймах можуть залишатися небезпечні залишки. В жодному разі не торкайтеся їх! Відразу повідомте про виявлення підозрілого предмета на номер "101" та дочекайтеся приїзду фахівців. Бережіть себе".