МЗС повідомило про смертельну аварію з українським мікроавтобусом у Польщі

Мікроавтобус, який 30 липня потрапив у смертельне ДТП під Познанню в Польщі, мав українську реєстрацію і перевозив громадян України.

Джерело: коментар МЗС України "Укрінформу" , "Європейська правда"

Деталі: У польських ЗМІ інформація про аварію з’явилась одразу після події, увечері 30 липня, але тоді не набула розголосу в українських ЗМІ.

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Повідомляли, що на 172-му кілометрі траси A2 під Познанню зіткнулися мікроавтобус і вантажівка. У поліції зазначили, що автобус Fiat Ducato в’їхав у вантажівку ззаду. Найбільше постраждала ліва частина кабіни біля місця водія.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса загинув, шістьох пасажирів госпіталізували з травмами.

Рух у напрямку Варшави після того був заблокований багато годин, дорогу повністю відкрили лише близько 6 ранку.

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В МЗС України повідомили, що мікроавтобус мав українську реєстрацію і перевозив громадян України.

"За наявною інформацією "Fiat Ducato" врізався в задню частину вантажівки на ділянці автомагістралі, де тривають роботи з будівництва смуги. В мікроавтобусі перебувало 7 громадян України. Водій мікроавтобуса загинув на місці, шестеро пасажирів було госпіталізовано з ушкодженнями різної тяжкості", – повідомили у пресслужбі.

У відомстві зазначили, що стан постраждалих оцінюється як стабільний.

Справа перебуває на контролі Генерального консульства України у Вроцлаві.

Що передувало: За 10 днів до того у Польщі біля кордону з Німеччиною розбився інший український мікроавтобус, серед постраждалих були діти.

Раніше у ДТП у Німеччині загинув 19-річний український водій.