Росіяни поширили фейк від імені Кулеби про допомогу США
Речник МЗС України Георгій Тихий опублікував спростування у зв’язку з поширенням російською пропагандою фейкового допису очільника міністерства Дмитра Кулеби у соцмережі Х.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Згідно з повідомленням речника, його спростування стосується нібито допису міністра наступного змісту: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".
Тихий наголосив, що якщо перевірити профіль Дмитра Кулеби у соцмережі Х, то стане очевидно, що такого допису не існує.
Пряма мова Тихого: "Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв".
Читайте детально про те, як у США трампісти вірять фейкам про Україну та готуються очолити Сполучені Штати.
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