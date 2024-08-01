Росіяни поширили фейк від імені Кулеби про допомогу США

Речник МЗС України Георгій Тихий опублікував спростування у зв’язку з поширенням російською пропагандою фейкового допису очільника міністерства Дмитра Кулеби у соцмережі Х.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Згідно з повідомленням речника, його спростування стосується нібито допису міністра наступного змісту: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".

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Тихий наголосив, що якщо перевірити профіль Дмитра Кулеби у соцмережі Х, то стане очевидно, що такого допису не існує.

Пряма мова Тихого: "Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв".

Читайте детально про те, як у США трампісти вірять фейкам про Україну та готуються очолити Сполучені Штати.

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