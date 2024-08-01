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ЗМІ: РФ звільнила журналіста WSJ і ексвійськового в рамках великого обміну

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 1 серпня 2024, 15:09
ЗМІ: РФ звільнила журналіста WSJ і ексвійськового в рамках великого обміну
Фото: NBC News

Росія звільнила репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках великого обміну полоненими, зокрема, за участі США.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними співрозмовників агентства, Гершкович і Вілан зараз перебувають на шляху до місць призначення за межами Росії.

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В рамках угоди США та їхні союзники повернуть Росії ув'язнених, яких вони утримують.

Подальші подробиці обміну наразі не розголошують.

Медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

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Раніше стало відомо, що Вілан, Гершкович і російський дисидент Володимир Кара-Мурза зникли з поля зору в середу, повідомили їхні адвокати.

У Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язують з обміном ув'язнених.

Російське агентство ТАСС повідомило, що з публічної електронної бази даних Федерального бюро в'язниць США, що дає змогу встановити місце тримання під вартою ув'язнених, зникли відомості про росіян Александра Вінника, Владислава Клюшина, Вадима Конощенка і Максима Марченка. 

Також Москва раніше дала зрозуміти, що хоче домогтися обміну Вадима Красікова, який був засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського командира.

Теми: Росіяобмін
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