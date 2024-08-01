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Гашиш, мет, екстазі, PVP: на сході України викрили наркосиндикат, якому допомагав поліцейський

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 серпня 2024, 16:03
Гашиш, мет, екстазі, PVP: на сході України викрили наркосиндикат, якому допомагав поліцейський
фото поліції

Правоохоронці викрили міжрегіональне угруповання, яке займалося виготовленням і збутом наркотиків та психотропів у великих масштабах.

Джерело: ДБР, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, діяльність наркосиндикату організував у квітні 2023 року 50-річний мешканець Запоріжжя разом із двома своїми спільниками – мешканцями Синельникового району Дніпропетровщини. Лідери наркогрупи відповідали за безперервне виробництво і налагодження шляхів збуту наркотовару через підконтрольних дилерів або телеграм-канали.

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Займались незаконною діяльністю наркоділки за пособництва працівника поліції, який допомагав їм уникати кримінальної відповідальності.

Як правило, заборонений товар переправляли замовникам через пошту або шляхом закладок. Щоб не потрапити у поле зору поліції, зловмисники використовували криптогаманці та банківські картки, зареєстровані на третіх осіб.

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Щодня спільники збували близько пів кілограма заборонених речовин. Відправки робили у різні куточки України. За оцінками ДБР та поліції, щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень.

Серед заборонених речовин, які збувались членами злочинної організації, були метамфетамін, гашиш, канабіс, пігулки екстазі, vape "HHC", солі PVP. 

Повідомляється, що правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях та припинили діяльність двох нарколабораторій.

Вилучено наркотики, банківські картки, автомобілі, грошові кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флешносії, жорсткі диски, чорнові записи, зброю та боєприпаси, електронні ваги, засоби для виготовлення та фасування виготовленої продукції.

За результатами спецоперації правоохоронці затримали 14 осіб.

Організатору, двом співорганізаторам та 12 учасникам повідомлено про підозру у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній, незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також незаконному зберіганні і збуті вогнепальної зброї і боєприпасів.

Внутрішня безпека поліції перевіряє також причетність ще одного правоохоронця до діяльності злочинної організації. Після аналізу отриманих доказів вирішуватиметься питання про надання оцінки його діям.

Теми: наркотикиДБРполіціяОфіс генпрокурора
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