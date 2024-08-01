Обмін ув’язненими між РФ і Заходом: серед 24 осіб вбивця Красіков та опозиціонер Кара-Мурза – CBS

В рамках обміну ув’язненими між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, який почався в четвер, 1 серпня, значиться 24 особи, серед яких російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Джерело: телеканал CBS News з посиланням на джерело в Білому домі, передає "Європейська правда"

Деталі: Як повідомляється, у межах домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Уілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.

Реклама:

Також до США має прибути російський опозиціонер, колумніст, дописувач The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.

Очікується, що в межах угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість – підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Серед російських громадян, яких планують обміняти, – Вадим Красіков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, скоєне на замовлення російської федеральної влади.

ВІДЕО ДНЯ

Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням, пише CBS News.

Передісторія: