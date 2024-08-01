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Обмін ув’язненими між РФ і Заходом: серед 24 осіб вбивця Красіков та опозиціонер Кара-Мурза – CBS

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 серпня 2024, 16:13
Обмін ув’язненими між РФ і Заходом: серед 24 осіб вбивця Красіков та опозиціонер Кара-Мурза – CBS
Володимир Кара-Мурза. Вадим Красіков, колаж: "Новая газета Европа"

В рамках обміну ув’язненими між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, який почався в четвер, 1 серпня, значиться 24 особи, серед яких російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Джерело: телеканал CBS News з посиланням на джерело в Білому домі, передає "Європейська правда"

Деталі: Як повідомляється, у межах домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Уілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.

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Також до США має прибути російський опозиціонер, колумніст, дописувач The Washington Post Володимир Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.

Очікується, що в межах угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість – підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

Серед російських громадян, яких планують обміняти, – Вадим Красіков, убивця, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського польового командира, скоєне на замовлення російської федеральної влади.

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Домовленість про обмін координувалася низкою урядових установ США, зокрема Білим домом, Державним департаментом і Центральним розвідувальним управлінням, пише CBS News.

Передісторія:

  • Медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.
  • Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.
  • А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язують з обміном ув'язнених.

Теми: РосіяЗахідобмін
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