У Луцьку чоловік пістолетом погрожував поліцейським і працівникам ТЦК
Четвер, 1 серпня 2024, 16:51
У Луцьку 39-річний чоловік погрожував пістолетом поліцейським та представникам ТЦК та СП.
Джерело: повідомлення поліції
Деталі: В повідомленні поліції вказується, що подія трапилася близько 10:30. "Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку", - пише поліція, зазначаючи, що чоловік погрожував пістолетом.
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Пізніше його затримали у квартирі і відкрили провадження за ст. 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".