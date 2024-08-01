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У Луцьку чоловік пістолетом погрожував поліцейським і працівникам ТЦК

Олександр ШумілінЧетвер, 1 серпня 2024, 16:51
У Луцьку чоловік пістолетом погрожував поліцейським і працівникам ТЦК
Фото поліції

У Луцьку 39-річний чоловік погрожував пістолетом поліцейським та представникам ТЦК та СП.

Джерело: повідомлення поліції

Деталі: В повідомленні поліції вказується, що подія трапилася близько 10:30. "Після погроз правоохоронцям зловмисник втік та переховувався в одній з квартир будинку", - пише поліція, зазначаючи, що чоловік погрожував пістолетом.   

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Пізніше його затримали у квартирі і відкрили провадження за ст. 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Теми: ТЦКполіція
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