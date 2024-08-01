Туреччина підтвердила, що обмін ув’язненими між РФ та США відбудеться в аеропорту Анкари

Національна розвідувальна організація Туреччини заявила про посередництво між Росією та Сполученими Штатами в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими, який пройде відбудеться в міжнародному аеропорту Есенбога, що на північний схід від Анкари.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал NTV

Деталі: Розвідка Туреччини заявила, що за її координації сьогодні, 1 серпня, відбудеться "операція з обміну, яка є наймасштабнішою за останній період".

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Відомство додало, що взяло на себе "основну посередницьку роль" в операції, та пообіцяло повідомити подробиці пізніше.

Не уточнюється, хто саме бере в участь в обміні.

Американські джерела писали, що обмін ув’язнених між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, стосується 24 людей.

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У межах домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.

Також до США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.

Очікується, що в межах угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість – підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.

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