Туреччина підтвердила, що обмін ув’язненими між РФ та США відбудеться в аеропорту Анкари
Національна розвідувальна організація Туреччини заявила про посередництво між Росією та Сполученими Штатами в "найбільш масштабній за останній час" операції з обміну ув’язненими, який пройде відбудеться в міжнародному аеропорту Есенбога, що на північний схід від Анкари.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на турецький телеканал NTV
Деталі: Розвідка Туреччини заявила, що за її координації сьогодні, 1 серпня, відбудеться "операція з обміну, яка є наймасштабнішою за останній період".
Відомство додало, що взяло на себе "основну посередницьку роль" в операції, та пообіцяло повідомити подробиці пізніше.
Не уточнюється, хто саме бере в участь в обміні.
Американські джерела писали, що обмін ув’язнених між Росією, США, Німеччиною та ще трьома країнами, стосується 24 людей.
У межах домовленості на батьківщину повернуться ув'язнені в Росії репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович, ветеран морської піхоти Пол Вілан та російсько-американська радіожурналістка Алсу Курмашева.
Також до США має прибути російський опозиціонер, колумніст The Washington Post Владімір Кара-Мурза, який має британсько-російське громадянство і є власником грін-карти.
Очікується, що в межах угоди щонайменше 12 політичних в'язнів, які утримуються в Росії, будуть передані Німеччині. Росія ж отримає вісьмох людей, більшість – підозрювані або засуджені через зв'язки з російською розвідкою.
Передісторія:
- Медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.
- Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.
- А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язують з обміном ув'язнених.