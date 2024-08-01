Туреччина повідомила про обмін 26 ув’язнених між Росією та Заходом

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) заявила, що 1 серпня в Анкарі відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber

Деталі: У межах операції було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі, заявила турецька сторона.

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"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США і три – Туреччині загалом 7 літаками, 2 літаками з США і по одному літаку з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії", – йдеться в повідомленні.

Там підтверджують, що в межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера, російського опозиціонера Іллю Яшина і офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова.

Турецька розвідка стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, а також координувала процес і забезпечувала його безпеку. Одним із фінальних етапів стала зустріч представників сімох країн у Туреччині в липні.

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"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.

Видання Insider раніше опублікувало списки на обмін. Росія звільнила:

Евана Гершковича,

Володимира Кара-Мурзу,

Лілію Чанишеву,

Іллю Яшина,

Ксенію Фадєєву,

Андрія Пивоварова,

Пола Вілана,

Алсу Курмашеву,

Олега Орлова,

Сашу Скочиленко,

Дітера Вороніна,

Кевіна Ліка,

Ріко Крігера,

Патріка Шебеля,

Германа Мойжеса,

Вадима Останіна.

В обмін за них західні країни погодилися віддати:

Вадима Красикова (з Німеччини),

Артема Дульцева (зі Словенії),

Анну Дульцеву (зі Словенії),

Михайла Мікушина (з Норвегії),

Павла Рубцова (з Польщі),

Романа Селезньова (зі США),

Владислава Клюшина (зі США),

Вадима Конощенка (зі США).

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язували з обміном ув'язнених.