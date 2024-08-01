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Туреччина повідомила про обмін 26 ув’язнених між Росією та Заходом

Олег Павлюк, Олександр ШумілінЧетвер, 1 серпня 2024, 17:58
Туреччина повідомила про обмін 26 ув’язнених між Росією та Заходом

Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT) заявила, що 1 серпня в Анкарі відбулась "наймасштабніша за останній час" операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber

Деталі: У межах операції було звільнено 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі, заявила турецька сторона.

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"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США і три – Туреччині загалом 7 літаками, 2 літаками з США і по одному літаку з Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії та Росії", – йдеться в повідомленні.

Там підтверджують, що в межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера, російського опозиціонера Іллю Яшина і офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова.

Турецька розвідка стверджує, що відігравала посередницьку роль в обміні, а також координувала процес і забезпечувала його безпеку. Одним із фінальних етапів стала зустріч представників сімох країн у Туреччині в липні.

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"Після завершення процедур узгодження з країнами-учасницями, перевірки стану здоров'я заручників та виконання інших необхідних вимог заручники були розміщені на літаках країн, до яких вони мали летіти, за згодою та інструкціями MİT", – йдеться в повідомленні.

Видання Insider раніше опублікувало списки на обмін. Росія звільнила:

  • Евана Гершковича,
  • Володимира Кара-Мурзу,
  • Лілію Чанишеву,
  • Іллю Яшина,
  • Ксенію Фадєєву,
  • Андрія Пивоварова,
  • Пола Вілана,
  • Алсу Курмашеву,
  • Олега Орлова,
  • Сашу Скочиленко,
  • Дітера Вороніна,
  • Кевіна Ліка,
  • Ріко Крігера,
  • Патріка Шебеля,
  • Германа Мойжеса,
  • Вадима Останіна.

В обмін за них західні країни погодилися віддати:

  • Вадима Красикова (з Німеччини),
  • Артема Дульцева (зі Словенії),
  • Анну Дульцеву (зі Словенії),
  • Михайла Мікушина (з Норвегії),
  • Павла Рубцова (з Польщі),
  • Романа Селезньова (зі США),
  • Владислава Клюшина (зі США),
  • Вадима Конощенка (зі США).

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

Серед іншого, напередодні у Словенії завершили суд над парою шпигунів з Росії, ЗМІ писали, що їх везуть на обмін.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вирішив помилувати громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти нібито через роботу на "українські спецслужби". Причини такого кроку не повідомляли, але помилування Крігера теж пов'язували з обміном ув'язнених.

Теми: ТуреччинаРосіяобмін
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