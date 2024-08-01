Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

WSJ підтвердило звільнення свого журналіста Гершковича з ув’язнення в Росії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 серпня 2024, 18:55
WSJ підтвердило звільнення свого журналіста Гершковича з ув’язнення в Росії
ЕВАН ГЕРШКОВИЧ, WSJ

Газета The Wall Street Journal підтвердила, що її журналіст Еван Гершкович, засуджений у Росії за нібито шпигунство, перебуває на волі після обміну ув’язненими між Москвою та країнами Заходу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання

Деталі: Гершкович разом із кількома іншими громадянами США вийшли з російського літака, який приземлився 1 серпня в аеропорту Анкари, пише WSJ.

Реклама:

Окрім журналіста, йдеться про колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, журналістку Алсу Курмашеву та російського дисидента Владіміра Кара-Мурзу, який має британське громадянство.

32-річного Евана Гершковича утримували понад рік за ґратами за неправдивим звинуваченням у шпигунстві, після чого на закритому триденному судовому процесі засудили до 16 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

За інформацією WSJ, угода про обмін готувалась за участі представників Білого дому, американських дипломатів і співробітників Центрального розвідувального управління.

ВІДЕО ДНЯ

У межах цих зусиль президент США Джо Байден 21 липня – десь за годину до оголошення про зняття з виборів – зателефонував прем'єр-міністру Словенії Роберту Голобу й попросив помилування для двох російських шпигунів, аби долучити їх до обміну.

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня відвідав Туреччину, щоб "узгодити логістику обміну" з іншими учасниками процесу, додає WSJ.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі.

Теми: СШАРосіяобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
США
Білий дім офіційно підтвердив обмін ув'язнених із Росією
У Білому домі не коментують передачу F-16 Україні
ЗМІ: РФ погодилась звільнити журналіста WSJ в рамках великого обміну в’язнями
Останні новини
01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: