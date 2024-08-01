WSJ підтвердило звільнення свого журналіста Гершковича з ув’язнення в Росії

Газета The Wall Street Journal підтвердила, що її журналіст Еван Гершкович, засуджений у Росії за нібито шпигунство, перебуває на волі після обміну ув’язненими між Москвою та країнами Заходу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію видання

Деталі: Гершкович разом із кількома іншими громадянами США вийшли з російського літака, який приземлився 1 серпня в аеропорту Анкари, пише WSJ.

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Окрім журналіста, йдеться про колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, журналістку Алсу Курмашеву та російського дисидента Владіміра Кара-Мурзу, який має британське громадянство.

32-річного Евана Гершковича утримували понад рік за ґратами за неправдивим звинуваченням у шпигунстві, після чого на закритому триденному судовому процесі засудили до 16 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

За інформацією WSJ, угода про обмін готувалась за участі представників Білого дому, американських дипломатів і співробітників Центрального розвідувального управління.

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У межах цих зусиль президент США Джо Байден 21 липня – десь за годину до оголошення про зняття з виборів – зателефонував прем'єр-міністру Словенії Роберту Голобу й попросив помилування для двох російських шпигунів, аби долучити їх до обміну.

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня відвідав Туреччину, щоб "узгодити логістику обміну" з іншими учасниками процесу, додає WSJ.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі.