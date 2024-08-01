CNN: ЦРУ відіграло ключову роль у домовленості про обмін ув’язненими з Росією

Центральне розвідувальне управління США завдяки багаторічним контактам із російською розвідкою "зіграло вирішальну роль" в обміні ув’язнених, який відбувся 1 серпня.

Джерело: високопосадовець США повідомив CNN на умовах анонімності, пише "Європейська правда"

Деталі: За інформацією телеканалу, директор ЦРУ Білл Бернс разом із іншими співробітниками управління брали безпосередню участь у переговорах про обмін.

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Останню пропозицію щодо обміну розвідці Росії представили "в третій країні" наприкінці червня, де були присутні співробітники ЦРУ. На початку липня російська сторона повідомила Бернсу, що загалом погоджується на пропозицію. У середині липня її остаточно схвалили.

Нагадаємо, медіа в останні дні помітили ознаки підготовки потенційного великого обміну в’язнями між кількома західними країнами і Росією, а також Білоруссю. Зокрема, йшлося про те, що до такого потенційного обміну залучені Сполучені Штати, Німеччина, Словенія та Британія.

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

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Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі.