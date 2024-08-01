Туск повідомив про залученість Польщі до обміну ув'язненими з РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про залученість Варшави в обміні ув’язнених, який відбувся 1 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Туска в X (Twitter)

Деталі: Туск також подякував президентові Анджею Дуді, який належить до іншого політичного табору, і спецслужбам "за зразкову співпрацю" з цього питання.

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"Щойно завершилася операція з обміну полоненими, в ході якої країну залишили російські опозиціонери та громадяни країн НАТО, затримані в Росії. Операція стала можливою завдяки відданості нашої держави. Я дякую президенту і службам за зразкову співпрацю", – написав прем'єр Польщі.

Właśnie zakończyła się operacja wymiany więźniów, dzięki której Rosję opuścili bohaterowie rosyjskiej opozycji oraz obywatele państw NATO, przetrzymywani w Rosji. Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu naszego państwa. Dziękuję Prezydentowi i służbom za wzorową współpracę. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 1, 2024

ВІДЕО ДНЯ

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

Центральне розвідувальне управління США завдяки багаторічним контактам із російською розвідкою "зіграло вирішальну роль" в обміні ув’язнених, який відбувся 1 серпня.