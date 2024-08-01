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Обмін ув’язненими між РФ і Заходом: Байден подякував Німеччині за поступки

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 серпня 2024, 20:42
Обмін ув’язненими між РФ і Заходом: Байден подякував Німеччині за поступки
джо Байден, Олаф Шольц, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі, що обмін ув’язнених між Росією та Заходом вимагав "значних поступок" з боку Німеччини, за які він вдячний канцлеру Олафу Шольцу.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Вимоги, які вони (Росія – ред.) висували до мене, вимагали від мене отримати значні поступки з боку Німеччини. Вони (Німеччина – ред.) спочатку вирішили, що не можуть піти на них через людину, про яку йдеться (натякаючи на засудженого в Німеччині офіцера ФСБ Вадима Красікова – ред.)".

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За словами американського президента, до процесу тоді долучились Польща, Словенія й Туреччина, і це показує значення відносин між союзниками.

Передісторія:

  • У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
  • Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
  • У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі. Німецький уряд визнав, що це рішення було ухвалити нелегко.

Теми: БайденНімеччинаРосіяобмін
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