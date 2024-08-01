Обмін ув’язненими між РФ і Заходом: Байден подякував Німеччині за поступки

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі, що обмін ув’язнених між Росією та Заходом вимагав "значних поступок" з боку Німеччини, за які він вдячний канцлеру Олафу Шольцу.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Вимоги, які вони (Росія – ред.) висували до мене, вимагали від мене отримати значні поступки з боку Німеччини. Вони (Німеччина – ред.) спочатку вирішили, що не можуть піти на них через людину, про яку йдеться (натякаючи на засудженого в Німеччині офіцера ФСБ Вадима Красікова – ред.)".

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За словами американського президента, до процесу тоді долучились Польща, Словенія й Туреччина, і це показує значення відносин між союзниками.

Передісторія: