Обмін ув’язненими між РФ і Заходом: Байден подякував Німеччині за поступки
Четвер, 1 серпня 2024, 20:42
Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі, що обмін ув’язнених між Росією та Заходом вимагав "значних поступок" з боку Німеччини, за які він вдячний канцлеру Олафу Шольцу.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Вимоги, які вони (Росія – ред.) висували до мене, вимагали від мене отримати значні поступки з боку Німеччини. Вони (Німеччина – ред.) спочатку вирішили, що не можуть піти на них через людину, про яку йдеться (натякаючи на засудженого в Німеччині офіцера ФСБ Вадима Красікова – ред.)".
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За словами американського президента, до процесу тоді долучились Польща, Словенія й Туреччина, і це показує значення відносин між союзниками.
Передісторія:
- У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
- Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
- У межах обміну в Німеччині звільнили офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова, що викликало розчарування в німецькій прокуратурі. Німецький уряд визнав, що це рішення було ухвалити нелегко.