ЄС пояснив присутність свого представника на інавгурації президента Ірану: "критична взаємодія"

Речник Європейської комісії Петер Стано заявив на брифінгу в четвер, 1 серпня, що ЄК відрядила свого високопоставленого дипломата на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана з огляду на погоджену ЄС політику "критичної взаємодії".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами Стано, у грудні 2022 року держави ЄС погодили політику "критичної взаємодії", яка й стала підставою для участі заступника генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мори в інавгурації президента Ірану.

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Політика передбачає "взаємодію з Іраном, донесення наших меседжів, наших проблем, які ми маємо з ним", додав речник.

"Наші відносини з Іраном перебувають на дуже, дуже низькому рівні з різних причин: через порушення прав людини в Ірані, через підтримку Іраном незаконної агресії Росії проти України, через свавільні затримання громадян ЄС", – перелічив він.

Стано також нагадав, що Європейський Союз залишається стороною-посередником у так званій іранській ядерній угоді, яка "передбачає продовження контактів з Іраном".

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"Тому всі ці питання вирішуються в контактах з Іраном і партнерами на будь-якому рівні, чи то рівень заступника Генерального секретаря Мора або високого представника (ЄС), коли він контактує зі своїм колегою, міністром закордонних справ", – підсумував представник Єврокомісії.

Заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мора був присутній на інавгурації Пезешкіана 30 липня. Мора також представляв ЄС на церемонії інавгурації колишнього іранського президента Ебрагіма Раїсі у 2019 році.

Нагадаємо: Раїсі загинув під час авіакатастрофи в травні 2024 року. Співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ірану з боку європейських лідерів і посадовців тоді були сприйняті неоднозначно.