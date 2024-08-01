Командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК – депутат

Командири військових частин зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК. Але спочатку відповідну пропозицію Генерального штабу ЗСУ має затвердити Кабінет міністрів.

Джерело: член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "ТЦК мають свої мобілізаційні плани і замовлення від Генштабу, тому вони не завжди йшли на зустріч добровольцям, які приходили з відношеннями від конкретних військових частин. Потрапити до обраного підрозділу можна було тільки шляхом укладання контракту. Але далеко не всі військовозобов’язані хочуть підписувати контракт, бо він передбачає певні терміни, які не завжди підходять громадянам. Генштаб пропонує такий механізм: якщо військовозобов’язаний хоче долучитися до конкретної частини, він може зробити це вступивши в комунікацію з командиром. Тобто командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК".

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Деталі: Він уточнив, що комунікація між добровольцями і військовими частинами відбуватиметься як з ініціативи громадянин, так і з ініціативи командирів.

"Людина може сама знайти частину, звернутися до командира, а він уже вирішуватиме, чи призивати її. Але частина також може вступити в комунікацію з громадянином, дані якого отримала з "Резерв+" або реєстру військовозобов’язаних "Оберіг", – пояснив Веніславський.

Водночас член комітету наголосив, що ініціатива Генштабу ЗСУ має бути затверджена постановою Кабінету міністрів. Механізм зможе запрацювати лише після ухвалення відповідного рішення.

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Передісторія:

Генеральний штаб ЗСУ 1 серпня розглянув пропозиції щодо змін до порядку проведення призову, згідно з якими командири військових частин зможуть призивати військовозобов’язаних, які виявили бажання служити, без участі ТЦК.

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