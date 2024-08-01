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США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 1 серпня 2024, 22:13
США не бачать зв’язку між переговорами про обмін ув’язнених і війною в Україні
Джейк Салліван. Фото - Getty Images

У Білому домі кажуть, що переговори з Росією про обмін ув’язнених та будь-які потенційні переговори стосовно війни в Україні не пов’язані між собою.

Джерело: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в четвер, 1 серпня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи можуть переговори стосовно ув’язнених закласти певне підґрунтя для дипломатичних зусиль у контексті війни в Україні, радник Байдена наголосив, що США не бачать між ними зв’язку.

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"Для нас вони перебувають у різних площинах", – підкреслив Салліван.

"Перше – про практичне питання втілення обміну, друге – набагато складніше питання, де чільну роль відіграватимуть українці, а США будуть консультуватись зі своїми партнерами, аби підтримувати їх, коли вони будуть готові вдатись до такого дипломатичного кроку", – додав він.

Україна не раз наполягала, що не буде вести переговорів із Росією, поки та відмовиться виконувати "формулу миру", що ґрунтується на Статуті ООН.

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Водночас українська сторона прагне залучити представника РФ на другий "саміт миру".

У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.

Теми: СШАвійна
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