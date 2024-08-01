У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

У столиці Азербайджану Баку арештували кримінального авторитета Олега Крапівіна ("Бакінського"), якому у 2022 році Україна заборонила в'їзд через підозру у співпраці з окупантами.

Джерело: азербайджанське агентство Report

Деталі: Як передають ЗМІ, його заарештували кілька днів тому співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Азербайджану.

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За даними управління, рішенням Наріманівського районного суду щодо Крапівіна обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 3 місяці.

Що відомо: