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У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна

Тетяна ОлійникЧетвер, 1 серпня 2024, 23:00
У Баку арештували кримінального авторитета з України Олега Крапівіна
Олег Крапівін. фото з сайту "Миротворець"

У столиці Азербайджану Баку арештували кримінального авторитета Олега Крапівіна ("Бакінського"), якому у 2022 році Україна заборонила в'їзд через підозру у співпраці з окупантами.

Джерело: азербайджанське агентство Report

Деталі: Як передають ЗМІ, його заарештували кілька днів тому співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС Азербайджану.

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За даними управління, рішенням Наріманівського районного суду щодо Крапівіна обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 3 місяці.

Що відомо:

  • 26 червня 2022 року Україна заборонила Олегу Крапівіну перебування в Україні, анулювавши посвідку на проживання.
  • За даними сайту "Миротворець", підставою для цього були підозра у співпраці та пособництві окупантам, контакти з військовими злочинцями Кадирова в Україні і можлива передача ним частини гуманітарних вантажів в Запорізькій області.
  • Також на сайті повідомляють, що Крапівін згодом намагався вирішити питання з поверненням до України.

Теми: Азербайджанкримінал
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