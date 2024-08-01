Генштаб: На фронті за добу майже сотня зіткнень, РФ інтенсивно атакує на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень, інтенсивно РФ атакує на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник завдав 2 ракетні (2 ракети), 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 54 КАБ) та 623 удари дронами-камікадзе, здійснив 3412 обстрілів позицій наших військ.

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На Харківському напрямку російські терористи тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій.

Шість разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились.

На Лиманському напрямку за день російські війська чотири рази штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Торське і Макіївка.

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На Сіверському напрямку наші війська зупинили дев’ять спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Іванодар’ївки та Виїмки".

Деталі: На Краматорському напрямку завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Іванівського та Андріївки.

На Торецькому напрямку окупанти 16 разів штурмували у районах Залізного, Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 43 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Желанного.

На Курахівському напрямку нарахували 4 бойових зіткнення.

На Времівському напрямку поразкою ворога завершився бій біля Водяного.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дві атаки неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку ворожий штурм на лівобережжі Дніпра зазнав невдачі.