У Севастополі частина збитої ракети впала на дев’ятиповерхівку

У ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, там оголосили повітряну тривогу та балістичну загрозу. Вранці стало відомо, що фугасна частина збитої вночі ракети пробила дах і застрягла на технічному поверсі 9-ти поверхового будинку на проспекті Генерала Острякова в Севастополі.

Джерело: місцеві пабліки, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, Telegram-канал "Крымский ветер"

Деталі: Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.

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Развожаєв повідомив про балістичну загрозу.

Доповнено: В анексованому Росією Севастополі близько 2.00 оголосили відбій повітряної тривоги.

Окупаційна влада повідомила про уламки ракет і дронів, що впали у чотирьох місцях і про уламки безпілотника на даху будинку.

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Развозжаєв також написав, що збиті "більше чотирьох" повітряних цілей.

Близько 3.00 він зазначив, що загроза атаки БПЛА зберігається впродовж усієї ночі.

Місцеві телеграм-канали з посиланням на джерела пишуть, що атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.

Вранці стало відомо, що фугасна частина збитої ракети у пробила дах і застрягла на технічному поверсі 9-ти поверхового будинку на проспекті Генерала Острякова в Севастополі, заявив Развожаєв.

На дорозі поруч із будинком також виявлено велику кількість суббоєприпасів.

фото: Развожаєва

За словами Развожаєва, на час робіт піротехніків із прибирання збитої ракети ухвалено рішення про евакуацію людей. Територія навколо будинку оточена.