ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська

Російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися в напрямку Покровська (на захід від Авдіївки): цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики прогнозують, що швидше за все, російські наступальні дії ще більше сповільняться, оскільки російські війська підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що українські захисники на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту і тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військ.

Затримки з наданням західної і особливо американської військової допомоги призвели до затримок з оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже воювали.

За оцінкою ISW, російські сили намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине-Гродівка-Мирноград, зокрема, на лівому березі річки Вовча.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська просунулися далі в межах Веселого в напрямку дороги Т0511, при цьому найвіддаленіше підтверджене російське просування знаходиться приблизно в 3,5 кілометрах від околиць Гродівки.

Машовець охарактеризував нещодавнє просування російських військ у районі на південний схід від дороги О0544, як тактичне проникнення вглиб українських позицій і заявив, що російські війська просунулися на 6,5 кілометрів углиб і на 7.5 кілометрів в ширину від Сокіл до Сергіївки, перетнувши річки Вовча і Казенний Торець (що протікають через Прогрес-Вовче і Лозуватське відповідно) за останні тижні.

Машовець попередив, що російські війська близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня.

Однак нинішні темпи російського тактичного просування в напрямку Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно довго, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.

Нинішні російські зусилля на Покровському напрямку зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі населених пунктів Желанне і Новогродівка.

Окрім цього, Центральне угруповання російських військ, схоже, швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності в Донецькій області, ніж це було раніше на більшій частині театру воєнних дій.

Центральне угруповання російських військ, можливо, створили більш гнучку структуру командування та управління і швидше реагують на потенційну тактичну вразливість України, ніж інші російські угруповання сил в Україні.

Ключові висновки ISW за 1 серпня: