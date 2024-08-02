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ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська

Олена ІвашківП'ятниця, 2 серпня 2024, 04:24
ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися в напрямку Покровська (на захід від Авдіївки): цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки. 

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики прогнозують, що швидше за все, російські наступальні дії ще більше сповільняться, оскільки російські війська підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. 

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що українські захисники на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту і тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військ. 

Затримки з наданням західної і особливо американської військової допомоги призвели до затримок з оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже воювали.

За оцінкою ISW, російські сили намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине-Гродівка-Мирноград, зокрема, на лівому березі річки Вовча. 

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Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, показують, що російські війська просунулися далі в межах Веселого в напрямку дороги Т0511, при цьому найвіддаленіше підтверджене російське просування знаходиться приблизно в 3,5 кілометрах від околиць Гродівки. 

Машовець охарактеризував нещодавнє просування російських військ у районі на південний схід від дороги О0544, як тактичне проникнення вглиб українських позицій і заявив, що російські війська просунулися на 6,5 кілометрів углиб і на 7.5 кілометрів в ширину від Сокіл до Сергіївки, перетнувши річки Вовча і Казенний Торець (що протікають через Прогрес-Вовче і Лозуватське відповідно) за останні тижні.

Машовець попередив, що російські війська близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня.

Однак нинішні темпи російського тактичного просування в напрямку Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно довго, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. 

Нинішні російські зусилля на Покровському напрямку зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі населених пунктів Желанне і Новогродівка. 

Окрім цього, Центральне угруповання російських військ, схоже, швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності в Донецькій області, ніж це було раніше на більшій частині театру воєнних дій.

Центральне угруповання російських військ, можливо, створили більш гнучку структуру командування та управління  і швидше реагують на потенційну тактичну вразливість України, ніж інші російські угруповання сил в Україні.

Ключові висновки ISW за 1 серпня:

  • Російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися в напрямку Покровська (на захід від Авдіївки), чому значною мірою сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки. Швидше за все, російські наступальні дії ще більше сповільняться по мірі того, як російські війська просуватимуться до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.
  • Центральне угруповання російських військ, схоже, швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності (ЗВ) в Донецькій області, ніж це було донедавна на більшій частині театру бойових дій.
  • Центральне угруповання військ, можливо, створило більш гнучку структуру командування і управління і, можливо, швидше реагує на потенційні тактичні вразливості України, ніж інші російські угруповання військ в Україні.
  • Як повідомляється, в Україну прибула обмежена кількість винищувачів F-16, але, ймовірно, пройде кілька місяців, перш ніж Україна зможе використовувати ці літаки в повному обсязі.
  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не поступиться своїм суверенітетом і територіальною цілісністю в обмін на дипломатичне врегулювання російського вторгнення.
  • Росія, Білорусь, США, Німеччина, Польща, Словенія, Туреччина і Норвегія 1 серпня провели гучний обмін полоненими, в якому взяли участь 26 ув'язнених з різних країн.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед біля Сватового, Часів Яру та Донецька.
  • Російське опозиційне видання "Важние истории" повідомило 1 серпня, що Міністерство оборони (МО) Росії, можливо, значно перебільшило кількість солдатів-контрактників, яких, як воно стверджує, набрало з осені 2022 року по квітень 2024 року.

Теми: ISWвійнаРосіяокупація
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