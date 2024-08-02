Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Росія у війні вже втратила понад 580 тисяч солдатів

Ірина БалачукП'ятниця, 2 серпня 2024, 07:53
Росія у війні вже втратила понад 580 тисяч солдатів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 100 окупантів, 42 артилерійські системи та 8 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.08.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 580 590 (+1 100) осіб,
  • танків – 8 402 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 16 211 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16 161 (+42) од,
  • РСЗВ – 1 134 (+2) од,
  • засобів ППО – 907 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 005 (+37) од,
  • крилатих ракет – 2407 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 872 (+56) од,
  • спеціальної техніки – 2 719 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

БЕБ вилучило майже 5 мільйонів євро у постачальника продуктів для Міноборони

Усі новини...
Росія
Обмін ув’язненими: літак з 3 американцями приземлився у США
ISW: Росія повільно, але впевнено просувається в напрямку Покровська
Die Welt: Німеччина не помилувала вбивцю Красікова, а депортувала
Останні новини
06:05
Кілька пасажирів не потрапили на смертельний рейс до Бразилії, бо помилилися виходом
05:24
ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ
04:04
футболАнглія визначилась з новим головним тренером
03:46
США нададуть Ізраїлю $3,5 млрд на американську зброю і техніку
02:21
У МАГАТЕ закликали до стриманості через ситуацію поблизу Курської АЕС
02:09
БоксУсик: Я готовий на третій поєдинок з Джошуа
01:19
Кіпр екстрадував до США росіянина, звинуваченого в експорті військової мікроелектроніки 
00:09
доповненоРосійська влада ввела режим контртерористичної операції у трьох областях
23:50
Новини економіки 9 серпня: зекономлені 3 млрд на дронах, по "Охматдиту" не бачать криміналу
23:45
Макс Кідрук: Моє завдання як автора – зобразити якомога похмуріше і водночас якомога реалістичніше майбутнє
Усі новини...
Реклама:
Реклама: