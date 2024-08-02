Над Дніпропетровщиною збили 4 російські дрони – ОВА
П'ятниця, 2 серпня 2024, 08:11
Уночі 2 серпня над Дніпропетровською областю збили 4 російські БпЛА, повідомив голова ОВА Сергій Лисак; опівночі Повітряні сили попереджали про загрозу ударних безпілотників для цього регіону.
Джерело: Лисак у Telegram
Пряма мова голови ОВА: "Оборонці неба збили над областю 4 ворожі БпЛА".
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Деталі: Також, за словами Лисака, від вечора росіяни не припиняли атакувати Нікопольщину – били артилерією і дронами-камікадзе.
"Потерпали Нікополь та Марганецька громада. Загиблих і постраждалих немає. Пошкоджені приватний будинок і 3 господарські споруди. Яких руйнувань завдали ранкові удари, ще уточнюється", – підсумував голова ОВА.