Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Українці вважають найбільш корумпованими митницю, ВР і уряд – опитування

Ірина БалачукП'ятниця, 2 серпня 2024, 09:57
Українці вважають найбільш корумпованими митницю, ВР і уряд – опитування
Фото ілюстративне з pixabay.com

На думку українців, корупція в Україні найбільше поширена на митниці, у Верховній Раді та Кабінеті міністрів.

Джерело: опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні

Деталі: Респондентам пропонували назвати до трьох сфер чи інституцій, де, на їхню думку, найбільше поширена корупція.

Реклама:

51% опитаних назвали митницю, 48% – Верховну Раду. Третина українців (32%) вважають корумпованим уряд.

27% переконані, що корупція процвітає у поліції.

Також приблизно кожен 5-й українець вважає, що корупція поширена у медицині (23%), органах місцевої влади (22%) та армії (19%). 

ВІДЕО ДНЯ
 
Інфографіка НДІ

Серед організацій та інституції, які, на думку українців, ефективно борються з корупцією, 40% опитаних назвали громадян, 37% – НАБУ, по 30% – поліцію та Центр протидії корупції.   

Водночас приблизно кожен четвертий українець вважає, що ефективно борються з корупцією такі ЗМІ як "Бігус.Інфо" (28%) та "Наші гроші" (25%). Кожен 5-й опитаний також назвав серед борців – медіа "Слідство.Інфо" (21%).

Варто зазначити, що дуже великий відсоток (від 27 до 84% питаних) сказали, що нічого не знають про діяльність названих соціологами організацій та інституцій.

 
Інфографіка НДІ

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Теми: соціологіякорупціяопитуваннямитниця
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Канада покарала сина Лукашенка

Усі новини...
соціологія
72% українців вважають, що вибори треба проводити після війни
Соціологи запитали, який із трьох варіантів закінчення війни влаштовує українців
75% українців хочуть мати закриті кордони з Росією − КМІС
Останні новини
07:58
Олімпіада-2024Медальний залік: США та Китай боряться за лідерство, Україна в ТОП-20
07:56
Генштаб: За добу окупанти втратили 1160 осіб та 69 артсистем
07:38
Окупанти за добу 470 разів вдарили по Запорізькій області
07:10
Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані
06:29
NBC News: Літак Трампа приземлився через технічну несправність
06:05
Кілька пасажирів не потрапили на смертельний рейс у Бразилії, бо помилилися виходом
05:24
ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ
04:04
футболАнглія визначилась з новим головним тренером
03:46
США нададуть Ізраїлю $3,5 млрд на американську зброю і техніку
02:21
У МАГАТЕ закликали до стриманості через ситуацію поблизу Курської АЕС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: