Українці вважають найбільш корумпованими митницю, ВР і уряд – опитування

На думку українців, корупція в Україні найбільше поширена на митниці, у Верховній Раді та Кабінеті міністрів.

Джерело: опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні

Деталі: Респондентам пропонували назвати до трьох сфер чи інституцій, де, на їхню думку, найбільше поширена корупція.

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51% опитаних назвали митницю, 48% – Верховну Раду. Третина українців (32%) вважають корумпованим уряд.

27% переконані, що корупція процвітає у поліції.

Також приблизно кожен 5-й українець вважає, що корупція поширена у медицині (23%), органах місцевої влади (22%) та армії (19%).

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Інфографіка НДІ

Серед організацій та інституції, які, на думку українців, ефективно борються з корупцією, 40% опитаних назвали громадян, 37% – НАБУ, по 30% – поліцію та Центр протидії корупції.

Водночас приблизно кожен четвертий українець вважає, що ефективно борються з корупцією такі ЗМІ як "Бігус.Інфо" (28%) та "Наші гроші" (25%). Кожен 5-й опитаний також назвав серед борців – медіа "Слідство.Інфо" (21%).

Варто зазначити, що дуже великий відсоток (від 27 до 84% питаних) сказали, що нічого не знають про діяльність названих соціологами організацій та інституцій.

Інфографіка НДІ

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.