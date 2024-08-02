По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала пів години

По всій території України вранці 2 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Оновлено: Приблизно за пів години, об 11.14 Повітряні сили сповістили про відбій загрози, крім Харківської та Донецької областей.