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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала пів години

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 серпня 2024, 10:50
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала пів години
скриншот мапи тривог

По всій території України вранці 2 серпня оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" винищувача МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Оновлено: Приблизно за пів години, об 11.14 Повітряні сили сповістили про відбій загрози, крім Харківської та Донецької областей.

Теми: повітряна тривога
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