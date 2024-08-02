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Більшість українців не готова поступатися територією, але водночас хоче переговорів з РФ – опитування

Анастасія ПроцП'ятниця, 2 серпня 2024, 10:58
Більшість українців не готова поступатися територією, але водночас хоче переговорів з РФ – опитування
Ілюстративне фото: Getty Images

57% українців вважають, що Україна повинна вступати у переговори з Росією задля спроби досягнення миру. Водночас 66% респондентів вважає, що Україна має повернути підконтрольну їй території до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом.

Джерело: опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні

Деталі: За даними дослідження, яке провели у травні 2024, 57% опитаних українців відповіли, що повинна Україна вступати в переговори з Росією задля спроби досягнення миру. 38% вважає, що Україна не має вступати в переговори, ще 5% "не знають".

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Зазначається, що кількість тих, хто згодний на переговори з Росією зросла на 15% порівняно з листопадом 2023 року та повернулась до результатів опитування травня 2022 року. Тоді 59% опитаних українців відповіли, що повинна Україна вступати в переговори з Росією задля спроби досягнення миру. 

Водночас, результати опитування вказують на те, що українці готові до переговорів за таких умов:

 
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66% респондентів заявили, що Україна має повернути територію підконтрольну їй до 2014 року, включно з Донбасом і Кримом.
60% опитуваних вважають "зовсім неприйнятними" те, що Україна може претендувати лише на ту, територію яка підконтрольна їй зараз.

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Також 74% і 76% опитуваних не згодні з тим, що Україна задля миру має відмовитися від членства в НАТО або ЄС.

Довідково: Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.

Теми: опитуванняУкраїнаРосіяпереговори
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