Понад половина українців вважають, що війна триватиме ще довго – опитування

57% українців вважатимуть що війна триватиме ще довго, з них 18% вірять, що протистояння розтягнеться ще на рік-два, а 17% переконані, що бойові дії триватимуть від 2 до 5 років.

Джерело: опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародного інституту соціології, проведене у травні

Деталі: 14% вірять, що війна закінчиться за 6-12 місяців, а приблизно кожен 13-й українець має песимістичний прогноз, що війна триватиме понад 5 років.

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Понад третина опитаних не змогли відповісти на це питання.

Інфографіка НДІ

Порівняно з попередніми опитуваннями, у травні 2024 року у швидке закінчення війни (від 3 до 6 місяців) вірила найменша кількість українців (5% порівняно з 17% у травні 2022 і 22% у січні 2023 року).

Кількість тих, хто думає, що війна закінчиться за 3 місяці у травні 2024 була в межах похибки.

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Інфографіка НДІ

Дослідження тривало 8-25 травня. Методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової генерації мобільних номерів опитали 2 508 дорослих мешканців України. До вибірки не включали тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Крим, окуповані райони Донецької та Луганської областей).

Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року були опитані за умови, що вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання.

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.