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"До дня ВДВ РФ": морпіхи показали знищення російських десантників під Вовчанськом

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 серпня 2024, 12:15
До дня ВДВ РФ: морпіхи показали знищення російських десантників під Вовчанськом
скриншот

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського показали кадри ліквідації штурмову групу російських десантників 83 ОДШБр під Вовчанськом на Харківщині.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП

Дослівно: "Розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів зустрічають "спєцов" гранатами, після чого окупанти пораненими відходять до своїх нір, де їх гостинно чекали ударні дрони "білинківців"".

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Деталі: У повідомленні не вказуються часові рамки події. 

Як відомо, 2 серпня в Росії відзначається "День ВДВ" тобто Повітряно-десантних військ РФ.

ВІДЕО ДНЯ

У дисклеймері до відео пояснюється, що воно було створене з метою інформування глядачів про перебіг війни в Україні, та має освітнє і документальне значення. Наголошено, що військові підрозділи української бригади діють виключно в цілях оборони та захисту України, згідно її чинної Конституції.

Теми: війнаХарківська область
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