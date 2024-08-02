Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Україна повернула тіла 250 захисників

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 серпня 2024, 12:46
Україна повернула тіла 250 захисників
фото Координаційного штабу

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 

Деталі: Зазначається, що нині на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки.

Реклама:
 

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

 

Репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Після ідентифікації тіла передадуть рідним для гідного поховання.

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Усі новини...
війна
На фронті сталося понад 70 бойових зіткнень з ворогом, найбільше біля Покровська – Генштаб
Кабмін приватизує конфіскований у російського сенатора завод
Україна повернула ще трьох людей з тимчасово окупованих територій
Останні новини
10:14
Вчені виявили дві нові планети, масивніші за Землю: обертаються навколо сусідніх зірок
10:14
Більше половини фінів підтримують майбутнє членство України у ЄС
09:55
Ворог вночі атакував Харківщину: двоє загиблих та троє поранених
09:51
Олімпіада-2024Чемпіонкою з художньої гімнастики стала ексросіянка, яка виступала в окупованому Криму. Нагороджував Бубка
09:35
Головний дипломат ЄС відреагував на удар РФ по Костянтинівці
09:17
відеоБійці ГУР вполювали ще один катер біля Криму
09:00
Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня
08:56
Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі антиіммігрантських заворушень
08:42
РФ повідомила про наліт десятків БПЛА на дві їхні області
08:26
фотоРосіяни атакували об’єкт інфраструктури в Краматорську: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: