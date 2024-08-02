Україна повернула тіла 250 захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 250 полеглих оборонців.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Зазначається, що нині на рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників з Луганського, Бахмутського, Мар’їнського, Авдіївського, Херсонського, Запорізького напрямків, а також з Маріуполя, Горлівки та з моргів на території держави-агресорки.

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Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Репатрійовані тіла та останки перевезуть до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

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Після ідентифікації тіла передадуть рідним для гідного поховання.