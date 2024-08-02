Українським військовим передадуть для експлуатації бронеавтомобіль "Джура"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах легкий бронеавтомобіль "Джура", призначений для виконання різних тактичних завдань.

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Зазначається, що "Джура" має шасі "Toyota Land Cruiser 70", на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.

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Легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність, зазначають у Міноборони. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км.

фото МОУ

Вказано також, що залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.