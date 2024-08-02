Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Українським військовим передадуть для експлуатації бронеавтомобіль "Джура"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 серпня 2024, 13:17
Українським військовим передадуть для експлуатації бронеавтомобіль Джура
фото МОУ

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах легкий бронеавтомобіль "Джура",  призначений для виконання різних тактичних завдань.

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: Зазначається, що "Джура" має шасі "Toyota Land Cruiser 70", на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї. Конструкція бронекапсули дозволяє встановлення кулемета на турелі.

Реклама:

Легкий бронеавтомобіль є компактним, має відносно невелику масу, що полегшує його прохідність, зазначають у Міноборони. Українські інженери також посилили підвіску машини. Запас ходу бронеавтівки – понад 650 км.

 
фото МОУ

Вказано також, що залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

Теми: арміяМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Усі новини...
армія
Росіяни заявили, що почали третій етап ядерних навчань з використанням "Іскандерів"
У ДШВ відреагували на зняття комбрига 80тки Ішкулова: обіцяють вищу посаду
80-та бригада ДШВ заявляє про зняття комбрига Ішкулова: "Вимагаємо залишити"
Останні новини
10:14
Вчені виявили дві нові планети, масивніші за Землю: обертаються навколо сусідніх зірок
10:14
Більше половини фінів підтримують майбутнє членство України у ЄС
09:55
Ворог вночі атакував Харківщину: двоє загиблих та троє поранених
09:51
Олімпіада-2024Чемпіонкою з художньої гімнастики стала ексросіянка, яка виступала в окупованому Криму. Нагороджував Бубка
09:35
Головний дипломат ЄС відреагував на удар РФ по Костянтинівці
09:17
відеоБійці ГУР вполювали ще один катер біля Криму
09:00
Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня
08:56
Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі антиіммігрантських заворушень
08:42
РФ повідомила про наліт десятків БПЛА на дві їхні області
08:26
фотоРосіяни атакували об’єкт інфраструктури в Краматорську: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: