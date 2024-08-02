Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

СБУ повідомила про затримку диверсантів, що палили релейні шафи залізниці

Олександр ШумілінП'ятниця, 2 серпня 2024, 13:38
СБУ повідомила про затримку диверсантів, що палили релейні шафи залізниці
Фото: СБУ

Служба безпеки України разом із поліцією затримала чотирьох громадян, яких звинувачує у підпалі об’єктів Укрзалізниці у прикордонні для зриву перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Служба безпеки спільно із Національною поліцією нейтралізувала на Чернігівщині диверсійну групу, яка на замовлення спецслужб РФ намагалася знищити об’єкти Укрзалізниці у прикордонні.

Реклама:

За наявними даними, через підпали релейних шаф та сигнальних установок рашисти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову.

До складу диверсійної групи входило четверо мешканців Одеської та Чернігівської областей. Фігуранти шукали "легких грошей" в Телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою".

Деталі: В СБУ вказують, що диверсанти спочатку розвідували локації енергообладнання, фотографували і "погоджували" цілі з окупантами, а тоді після команди від куратора підпалювали. У такий спосіб вони намагалися знищити чотири релейні шафи.

ВІДЕО ДНЯ

"Після загоряння об’єктів фігуранти знімали це на відео з фіксацією дати, часу та місця вчинення диверсій", - повідомляє СБУ.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

США передають Україні новий пакет допомоги на $125 млн

Коляденко вийшла в фінал турніру з боротьби і гарантувала Україні ще одну медаль Олімпіади-2024

Усі новини...
СБУ
На Харківщині затримали священника УПЦ МП і співробітника "Укрзалізниці", які шпигували для РФ
Намагався за вказівкою ФСБ підпалити будівлю ТЦК: СБУ затримала 17-річного диверсанта
Шукали "легкі" гроші: чоловік і жінка спалили автівки волонтерів та військового під Києвом
Останні новини
10:14
Вчені виявили дві нові планети, масивніші за Землю: обертаються навколо сусідніх зірок
10:14
Більше половини фінів підтримують майбутнє членство України у ЄС
09:55
Ворог вночі атакував Харківщину: двоє загиблих та троє поранених
09:51
Олімпіада-2024Чемпіонкою з художньої гімнастики стала ексросіянка, яка виступала в окупованому Криму. Нагороджував Бубка
09:35
Головний дипломат ЄС відреагував на удар РФ по Костянтинівці
09:17
відеоБійці ГУР вполювали ще один катер біля Криму
09:00
Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня
08:56
Король Чарльз ІІІ звернувся до британців на тлі антиіммігрантських заворушень
08:42
РФ повідомила про наліт десятків БПЛА на дві їхні області
08:26
фотоРосіяни атакували об’єкт інфраструктури в Краматорську: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама:
Реклама: