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ДБР затримало співробітницю Мін’юсту та її спільника: викрили на махінаціях

Валентина РоманенкоП'ятниця, 2 серпня 2024, 14:03
ДБР затримало співробітницю Мін’юсту та її спільника: викрили на махінаціях
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань затримали співробітницю Міністерства юстиції України та її спільника за підозрою у спробі шахрайськими діями заволодіти коштами великого аграрного підприємства.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "За даними слідства, головний спеціаліст відомства у червні 2024 року шляхом обману та зловживання довірою заволоділа 2 600 доларів США керівника одного з фермерських господарств. За ці кошти вона нібито мала перенести дату розгляду його скарги до Офісу протидії рейдерства та посприяти у позитивному результаті її розгляду.

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В подальшому у підозрюваної виник умисел знову заволодіти його коштами на загальну суму близько 120 тис доларів США нібито за внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення".

Дослівно ДБР: "Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе "впливовим чиновником" цього ж Міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок".

Деталі: Правооохоронці не вказують ім'я підозрюваної, але за даними "Української правди", йдеться Крістіну Налбандян.

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фото дбр

1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів США та повідомили, що для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів.

При цьому, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами з керівниками правоохоронних органів, зазначають у Бюро.

Після отримання коштів обох "ділків" затримали. Фігурантам оголосили про підозру у замаху на заволодіння чужим майном з попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

 
фото прокуратури

До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення в застави в еквіваленті 60 тисяч доларів кожному. 

Передбачене статтями покарання - до 12 років позбавлення волі.

Теми: корупціяМін'юстДБРОфіс генпрокурора
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