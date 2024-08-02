На Київщині чоловік під час сварки кинув гранату в дружину та сина: жінка загинула

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який під час сварки, у стані алкогольного сп’яніння, кинув гранату в дружину та сина, у результаті вибуху жінка померла, а син зазнав осколкових поранень.

Джерело: Київська обласна прокуратура, поліція Київської області

Дослівно поліція: "Слідчі зʼясували, що 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. У результаті суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату "РГД-5" в одній з кімнат будинку, де і відбувся конфлікт".

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фото: поліція Київської області

Деталі: Зазначається, що внаслідок вибуху жінка отримала несумісні із життям тілесні ушкодження, а син зазнав осколкових поранень.

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві, замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні з бойовими припасами (п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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фото: поліція Київської області

За клопотанням прокуратури чоловікові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліцейські Київщини розслідують обставини вибуху.