Обмін ув′язненими: Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ
Речник Кремля Дмитрій Пєсков визнав, що Вадим Красіков, якого Німеччина звільнила в рамках великого обміну полоненими, працює на ФСБ, хоча раніше Кремль це заперечував.
Джерело: Пєсков журналістам на брифінгу в п’ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"
Пряма мова: "Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента (правителя РФ Володимира Путіна - ред.). Природно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного".
Нагадаємо:
- Красікова наприкінці 2021 року засудили в Німеччині до довічного ув'язнення за те, що він у серпні 2019 року застрелив грузина чеченського походження в Берліні. Суд визнав доведеним, що Красіков вчинив вбивство за дорученням російських державних органів.
- Коли Красіков прибув після звільнення до Москви, очільник Кремля Путін зустрів його в аеропорту рукостисканням.
Передісторія:
- Красікова звільнили 1 серпня в рамках історичного обміну полоненими між Росією та Білоруссю, а також США, Німеччиною та трьома іншими країнами НАТО.
- Канцлер Шольц визнав, що рішення звільнити засудженого убивцю Красікова було нелегким.
- Як повідомляли, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими в четвер, тривали понад два роки.
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