Обмін ув′язненими: Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ

Вадим Красіков, Володимир Путін під час зустрічі після обміну, фото: скриншот з відео

Речник Кремля Дмитрій Пєсков визнав, що Вадим Красіков, якого Німеччина звільнила в рамках великого обміну полоненими, працює на ФСБ, хоча раніше Кремль це заперечував.

Джерело: Пєсков журналістам на брифінгу в п’ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Пряма мова: "Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента (правителя РФ Володимира Путіна - ред.). Природно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного".

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Нагадаємо:

Красікова наприкінці 2021 року засудили в Німеччині до довічного ув'язнення за те, що він у серпні 2019 року застрелив грузина чеченського походження в Берліні. Суд визнав доведеним, що Красіков вчинив вбивство за дорученням російських державних органів.

Коли Красіков прибув після звільнення до Москви, очільник Кремля Путін зустрів його в аеропорту рукостисканням.

Передісторія:

Красікова звільнили 1 серпня в рамках історичного обміну полоненими між Росією та Білоруссю, а також США, Німеччиною та трьома іншими країнами НАТО.

Канцлер Шольц визнав, що рішення звільнити засудженого убивцю Красікова було нелегким.

Як повідомляли, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими в четвер, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України