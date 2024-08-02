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Обмін ув′язненими: Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 серпня 2024, 14:47
Обмін ув′язненими: Кремль визнав, що кілер Красіков є агентом ФСБ
Вадим Красіков, Володимир Путін під час зустрічі після обміну, фото: скриншот з відео

Речник Кремля Дмитрій Пєсков визнав, що Вадим Красіков, якого Німеччина звільнила в рамках великого обміну полоненими, працює на ФСБ, хоча раніше Кремль це заперечував.

Джерело: Пєсков журналістам на брифінгу в п’ятницю, передає "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс"

Пряма мова: "Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки. Він служив в "Альфі". Цікаво, що коли він служив в "Альфі", то служив разом із кількома співробітниками охорони президента (правителя РФ Володимира Путіна - ред.). Природно, вони один одного вітали вчора, коли побачили один одного".

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Нагадаємо:

  • Красікова наприкінці 2021 року засудили в Німеччині до довічного ув'язнення за те, що він у серпні 2019 року застрелив грузина чеченського походження в Берліні. Суд визнав доведеним, що Красіков вчинив вбивство за дорученням російських державних органів.
  • Коли Красіков прибув після звільнення до Москви, очільник Кремля Путін зустрів його в аеропорту рукостисканням.

Передісторія:

  • Красікова звільнили 1 серпня в рамках історичного обміну полоненими між Росією та Білоруссю, а також США, Німеччиною та трьома іншими країнами НАТО.
  • Канцлер Шольц визнав, що рішення звільнити засудженого убивцю Красікова було нелегким.
  • Як повідомляли, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими в четвер, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статтіЗаручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України

Теми: РосіяобмінЗахід
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