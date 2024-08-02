Україна повернула ще трьох людей з тимчасово окупованих територій

З тимчасово окупованої Луганської області вдалося повернути ще трьох громадян України.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець

Пряма мова: "У межах возз’єднання сімей, передбаченого Женевською конвенцією про захист цивільного населення під час війни, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути доньку та сина з Луганщини, які вже зустрілися з мамою. Також на рідну землю повернулася жінка, яка возз’єдналася із донькою".

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фото: Дмитро Лубінець

Деталі: Також за словами Лубінця, працівники Офісу омбудсмена зустрілися з працівниками офісу російської уповноваженої з прав людини, обмінялися листами військовополонених за формулою "200 на 200" та обговорили гуманітарні питання.

фото: Дмитро Лубінець