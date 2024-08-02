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На фронті сталося понад 70 бойових зіткнень з ворогом, найбільше біля Покровська – Генштаб

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 серпня 2024, 16:50
На фронті сталося понад 70 бойових зіткнень з ворогом, найбільше біля Покровська – Генштаб
фото із сторінки Генштабу у Facebook

За день на фронті сталося 72 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку – 25, а на Торецьк окупанти скинули уже 12 КАБів.

Джерело: Генштаб станом на 16.00 2 серпня 

Дослівно: "На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 72. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

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Під ворожими обстрілами опинилось прикордоння Чернігівщини та Сумщини, агресор завдав ударів по районах населених пунктів Біла Береза, Прогрес, Середина-Буда, Старі Вирки, Катеринівка, Ободи, Блешня.

Загалом, від початку доби, на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень. Українські воїни успішно відбили чотири атаки поблизу Глибокого, Тихого та Вовчанська. Триває бій".

Деталі: На Куп’янському напрямку російські війська два рази намагалися штурмувати наші позиції поблизу Стельмахівки. Ворожі атаки українські оборонці відбили.

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На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже сім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку російські війська п’ять разів намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Чотири штурмові дії поблизу Кліщіївки та Іванівського українські воїни відбили. Ще одна атака триває біля Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації десять разів атакував позиції наших військ. На даний час триває чотири боєзіткнення поблизу Торецька, Залізного та Нью-Йорка. За день противник скинув на Торецьк 12 КАБів.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Іванівки, Желанного, Сергіївки, Новоселівки Першої та Яснобродівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 25 спроб штурмувати українські позиції.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники три рази атакували підрозділи ЗСУ. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку було відбито чотири штурмові дії противника в бік Великої Новосілки. Ворожа авіація завдала удару по Вугледару КАБами, а також некерованими авіаційними ракетами по районах Макарівки, Урожайного та Старомайорського.

Чотири невдалих спроби штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня на Придніпровському напрямку.

Теми: війнаГенштаб
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