Росія назвала свого офіційного кандидата на виборах президента Молдови

2 серпня проросійське об’єднання молдовських партій "Перемога" обрало депутата, колишнього члена Партії соціалістів Василія Болю своїм кандидатом у президенти Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі "Перемоги"

Деталі: Кандидатом у президенти Боля обрали збори блоку "Перемога". Також призначили керівника його кампанії – ним стала депутатка Марина Таубер, яка фігурує у кримінальному провадженні в Молдові та перебуває під західними санкціями.

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У своїй передвиборчій програмі проросійський кандидат пропонує Молдові "відновлення відносин із Росією та СНД", вступ до БРІКС, "відновлення статусу російської мови" та забезпечення економіки "дешевим газом і дешевими енергоресурсами".

Олігарх-утікач і лідер блоку "Перемога" Ілан Шор заявив, що Боля – "надійний друг, людина, яка боротиметься за свою ідею і команду до кінця".

Депутат Василь Боля вступив до партії "Відродження" після того, як його виключили з Партії соціалістів через візит до Тель-Авіва та зустріч із Шором, засудженим у Молдові на 15 років у так званій справі мільярда.

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Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня.

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