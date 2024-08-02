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Росія назвала свого офіційного кандидата на виборах президента Молдови

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 2 серпня 2024, 16:59
Росія назвала свого офіційного кандидата на виборах президента Молдови
Марина Таубер і Василь Боля. фото: Telegram/ "Victorie"

2 серпня проросійське об’єднання молдовських партій "Перемога" обрало депутата, колишнього члена Партії соціалістів Василія Болю своїм кандидатом у президенти Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі "Перемоги"

Деталі: Кандидатом у президенти Боля обрали збори блоку "Перемога". Також призначили керівника його кампанії – ним стала депутатка Марина Таубер, яка фігурує у кримінальному провадженні в Молдові та перебуває під західними санкціями.

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У своїй передвиборчій програмі проросійський кандидат пропонує Молдові "відновлення відносин із Росією та СНД", вступ до БРІКС, "відновлення статусу російської мови" та забезпечення економіки "дешевим газом і дешевими енергоресурсами".

Олігарх-утікач і лідер блоку "Перемога" Ілан Шор заявив, що Боля – "надійний друг, людина, яка боротиметься за свою ідею і команду до кінця".

Депутат Василь Боля вступив до партії "Відродження" після того, як його виключили з Партії соціалістів через візит до Тель-Авіва та зустріч із Шором, засудженим у Молдові на 15 років у так званій справі мільярда.

ВІДЕО ДНЯ

Вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня.

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Теми: МолдоваРосіявибори
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