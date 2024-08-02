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Поліція: на Тернопільщині "банда" з ТЦК "заробляла" до 150 тис. дол. на місяць  

Олександр ШумілінП'ятниця, 2 серпня 2024, 17:09
Поліція: на Тернопільщині банда з ТЦК заробляла до 150 тис. дол. на місяць  
Фото поліція

Поліція підозрює у хабарництві і незаконному позбавленні волі п’ятьох працівників ТЦК та СП, які, розподіливши між собою ролі, налагодили корупційні схеми уникнення мобілізації.

Джерело: повідомлення поліції Тернопільської області

Дослівно: "Аби змусити військовозобовʼязаних платити, (підозрювані – ред.) вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей…

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Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них - працівники центру комплектування, ще один – колишній військовослужбовець.

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними: непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір "зарплати" залежав від виконаних завдань".

Деталі: Працівникам ТЦК та СП оголосили підозри ще 24 липня. Їм обрали запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тисячі гривень, і вони скористалися цією можливістю.

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Після цього в межах досудового розслідування встановили нові деталі у цій справі. За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Андрія Ткачика наразі відомо про шістьох людей, які, відповідно до закону, не підлягали мобілізації. Проте підозрювані їм також погрожували та залякували, вимагаючи кошти.

Один із потерпілих – чоловік, що не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні. Він розповів, що вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку. Згодом його відпустили, після того, як родичі заплатили 30 тисяч гривень.

Після поїздки з працівниками ТЦК та СП у чоловіка діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Організатору та чотирьом спільникам слідчі поліції оголосили підозри за кількома статтями ККУ, серед яких "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди" і "незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою".

Теми: ТЦКТернопіль
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