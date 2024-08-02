Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

У Польщі попередили про ремонт КПП на кордоні з Україною: до 14 листопада будуть труднощі в русі

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 2 серпня 2024, 17:24
У Польщі попередили про ремонт КПП на кордоні з Україною: до 14 листопада будуть труднощі в русі
фото "Волинських новин"

У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття прикордонного переходу в польському Дорогуську (з українського боку – КПП "Ягодин") будуть значні труднощі в русі.

Джерело: Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі, "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Водіям вантажівок слід очікувати на ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі.

Реклама:

Очікувана дата завершення реконструкції – 14 листопада цього року. До цього часу перевізники, за можливості, повинні обирати інші пункти перетину кордону.

Роботи та пов'язані з ними труднощі розпочнуться в понеділок.

У п'ятницю близько 300 вантажівок стояли в черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний перехід в Дорогуську, а приблизний час очікування на перетин кордону становив 10-12 годин.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 

Теми: Польщакордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною

відеоБійці ГУР вполювали ще один катер біля Криму

Олімпіада-2024Фінал Коляденко і ще один шанс Лузан і Рибачок: розклад виступу українців на Олімпіаді 10 серпня

Армія Ізраїлю ліквідувала командира ХАМАС в Лівані

ISW: Росія не хоче передислоковувати війська на Курськ, щоб не зірвати наступ

відео, оновленоУ Бразилії розбився пасажирський літак: 62 людини вважають загиблими

Усі новини...
Польща
Туск повідомив про залученість Польщі до обміну ув'язненими з РФ
МЗС повідомило про смертельну аварію з українським мікроавтобусом у Польщі
В Угорщині заявили, що глава МЗС Польщі "прейшов межу" та збрехав
Останні новини
15:23
Один із засуджених за вбивство Нємцова поїхав на війну
15:16
RuTube видалили з App Store
15:06
баскетболМихайлюк гратиме в НБА за Юту Джаз
14:55
У Німеччині попереджають про можливий вплив РФ на земельні вибори
14:41
відеоУкраїна атакувала газову вишку в Чорному морі, на якій зібралися окупанти
14:29
Фонд держмайна залучив 113 мільйонів на приватизаційних аукціонах за тиждень
14:05
Лукашенко наказав відправити "Іскандери" та РСЗВ на кордон з Україною
14:01
Середа в останній момент пробився у фінал Олімпіади-2024 у стрибках у воду з 10-метрової вишки
13:37
FDA відхилило використання "екстазі" для лікування ПТСР: закликає провести додаткові дослідження
13:30
відеоМЗС закликало скасувати виступ путіністки Нетребко у Римі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: