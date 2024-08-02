У Польщі попередили про ремонт КПП на кордоні з Україною: до 14 листопада будуть труднощі в русі

У зв'язку з ремонтом дорожнього покриття прикордонного переходу в польському Дорогуську (з українського боку – КПП "Ягодин") будуть значні труднощі в русі.

Джерело: Надбужанське відділення Прикордонної служби Польщі, "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Водіям вантажівок слід очікувати на ускладнення руху та довший час очікування на в'їзд до Польщі.

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Очікувана дата завершення реконструкції – 14 листопада цього року. До цього часу перевізники, за можливості, повинні обирати інші пункти перетину кордону.

Роботи та пов'язані з ними труднощі розпочнуться в понеділок.

У п'ятницю близько 300 вантажівок стояли в черзі на виїзд з Польщі в Україну через прикордонний перехід в Дорогуську, а приблизний час очікування на перетин кордону становив 10-12 годин.

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